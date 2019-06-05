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Başkent’te yanan dairede mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 09:22 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 4 katlı binadaki bir dairede çıkan yangında içeride mahsur kalan kadın, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Olay, gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi 417.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 4 katlı binadaki bir dairede çıkan yangında içeride mahsur kalan kadın, itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece yarısı Yenimahalle ilçesi Demetgül Mahallesi 417. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairenin salonunda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında Gülseren S. içeride mahsur kaldı. Daireyi saran alevlerin arasında kalan kadını ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi kurtardı. 112 Acil Servis görevlileri yaralıyı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye sevk etti. İtfaiye erlerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmalarının ardından söndürülen yangında daire kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen bir kişinin sinir krizi geçirmesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada birbirlerine saldıran şahısları polis ekipleri güçlükle yatıştırdı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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