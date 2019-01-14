Başkentte yangın

Başkentte, seyir halindeyken motorunda yangın çıkan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sincan-Kızılay hattında sefer yapan Ergül Külük yönetimindeki 06 BHG 056 plakalı özel halk otobüsünün motoru henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark ederek aracı yol kenarına park eden Külük, yolcuları tahliye etti.

Kısa sürede büyüyerek otobüsü saran yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

