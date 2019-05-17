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Başkentte yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 00:15 | Son Güncelleme

Siteler'deki bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Ankara'nın mobilya sanayi merkezi Siteler'de bir iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Karpuzlu-1 Caddesi'ndeki bir iş yerinin çatısında yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 3 arazöz ve 2 itfaiye tankeriyle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının elektrik kaçağından çıktığı ileri sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Altındağ Ankara Siteler yangın

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