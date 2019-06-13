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Başkentte yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 08:07 | Son Güncelleme

Yenimahalle'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Ankara'da 6 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Demetevler Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Önce binadaki vatandaşları tahliye eden itfaiye ekipleri daha sonra yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangından dolayı çevre sakinlerinin panik yaşadığı görülürken, binada da maddi hasar oluştu.

Yangının binanın alt katındaki kafenin bacasından çıktığı tahmin ediliyor.

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