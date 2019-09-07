HABER

Başkent’te yangın çıkan bina tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 07:00 | Son Güncelleme

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 5 katlı bir binanın sığınağındaki elektrik panelinden çıkan yangında dumanlar bütün apartmanı sardı.

Başkent’te yangın çıkan bina tahliye edildi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 5 katlı bir binanın sığınağındaki elektrik panelinden çıkan yangında dumanlar bütün apartmanı sardı. Ekipler, bütün binayı tahliye etti.
Yangın, saat 04.30 sularında Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 608. Sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın sığınağındaki elektrik panelinin arıza yapması sonucu çıktığı düşünülen yangın, bina sakinlerinin paniğe kapılmasına yol açtı. Dumanların bütün apartmanı sarması üzerine durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, apartmanda bulunan vatandaşları tahliye ederken itfaiye erleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangının sonucunda bütün binayı saran dumanlar ise vatandaşların mahsur kalmasına sebep oldu.
Muhabbet kuşu elinde can verdi
Bina sakinlerinden 5 numaralı dairede oturan bir vatandaş, evinin içerisine dumanların dolması sonucu kendini son anda dışarı atabildi. Daha sonra evine giren vatandaş, beslediği iki tane muhabbet kuşunun dumandan zehirlenerek can çekiştiğini gördü. Kuşlarını dışarıya çıkararak hayata döndürmek için suni teneffüs ve kalp masajı yapan kişinin çabaları sonuçsuz kaldı. Olay yerinde telef olan kuşların sahibi, bir süredir beslediği kuşların telef olması sonucu çok üzüldüğünü dile getirdi.
Binada mahsur kaldılar
Yangında, dışarıya çıkan vatandaşların yanı sıra yangını geç fark eden yaklaşık 10 kişi balkon ve teraslarında mahsur kaldı. Evlerinin içerisine dumanlar dolan vatandaşlar, bir süre sonra itfaiye ekiplerinin sepetli araçları ile müdahale etmesi sonucu kurtarılabildi.
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Başkent’te yangın çıkan bina tahliye edildi

Başkent’te yangın çıkan bina tahliye edildi

Başkent’te yangın çıkan bina tahliye edildi

Başkent’te yangın çıkan bina tahliye edildi

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın bir saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı
Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybettiFeci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD ordusunda bir ilk! Tarihe geçtiler

ABD ordusunda bir ilk! Tarihe geçtiler

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında sıcak gelişme!

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

ABD’de Dorian Kasırgası! Yüzlerce kişi mahsur kalmış olabilir

ABD’de Dorian Kasırgası! Yüzlerce kişi mahsur kalmış olabilir

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.