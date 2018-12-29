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Başkentte yangın çıkan evde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 05:59 | Son Güncelleme

Yenimahalle ilçesindeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

Ankara'da 3 katlı bir binada bulunan dairede çıkan yangın sırasında mahsur kalarak dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Anadolu Mahallesi 497. Sokak'ta yer alan apartmanın, bir ailenin kiracı olarak yaşadığı ikinci katındaki dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının çevredekiler tarafından ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi.

Söz konusu daireden yükselen dumanlar bütün apartmanı sarınca bina sakinleri telaşa kapıldı.

Yangın çıkan dairede bulunan Sevgican C, Meral C. (12) ve Emel A, yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. Dumandan etkilendikleri belirlenen bu kişiler, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulansta ilk müdahaleleri yapılan Sevgican C, Meral C. ve Emel A. daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Binadaki diğer kişileri de itfaiye merdiveniyle tahliye eden ekipler alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan, itfaiye görevlileri binadaki bir dairede kafeste bulunan kuşu da son anda dumandan etkilenmeden kurtararak sahibine teslim etti.

Binanın ikinci katındaki dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Ankara apartman duman itfaiye mahsur kalma yangın

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