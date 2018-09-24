Başkent'te yaralamalı trafik kazası

Ankaranın Yenimahalle ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aydınlatma direğine çarparak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Belediyesi Lalegül Çarşısı önünde, A.A. (23) yönetimindeki 06 YY 210 plakalı araç aydınlatma direğine çarptı.
Aydınlatma direğinin devrilmesiyle yol bir süre trafiğe kapanırken çevredeki görgü tanıkları da aracın farları kapalı halde trafikte seyrettiğini belirtti.
Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.
Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan elektrik dağıtım ekipleri de olay yerine gelerek aydınlatma direğini yoldan kaldırdıktan sonra yol trafiğe açıldı.
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