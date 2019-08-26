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Başkentte yaşlı adam gasp çetesi tarafından darbedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 19:35 | Son Güncelleme

Başkentte 72 yaşındaki kişi, yüklüce parası olduğunu düşünen gasp çetesi tarafından evinde darp edildi - Yaşlı adamın, içinde 1,5 milyon lirası olduğunu sandıkları kasasını çalan gaspçılar, polis tarafından yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte 72 yaşındaki kişi, evinde yüklü para sakladığını düşünen gasp çetesi tarafından elleri ve ayakları bağlanarak darp edildi.

Bbir içme suyu firması çalışanı olan Mehmet A, düzenli müşterisi olan ve Gölbaşı Kızılcaşar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki Erdoğan E. hakkında, cami yapımında kullanılmak üzere para vereceği şeklinde söylentiler duydu.

Mehmet A'nın, duyumunu Bilge B, Zeki E. ve Bilal Volkan A. ile paylaşmasının ardından bu kişiler Erdoğan E'nin evinin çevresinde keşif yaptı. Bilal Volkan A, keşif yaptığı kişilerin kendisiyle hareket etmek istememesi üzerine, Muhammet Ali P. ve Mustafa E. ile kar maskesi takarak, 20 Ağustos sabahı erken saatte gizlice Erdoğan E'nin evine girdi.

- Anahtarı bulamayınca darp ettiler

Gürültü üzerine uyanan Erdoğan E'nin ellerini ve ayaklarını bağlayan zanlılar, evdeki kasayı açmak istedi. Anahtarın kendisinde olmadığını söyleyen Erdoğan E'ye inanmayan gaspçılar, yaşlı adamı darp ederek konuşturmaya çalıştı.

Zanlılar, tüm çabalarına rağmen anahtarını bulamadıkları kasayı, Erdoğan E'nin kamyonetine yükleyerek evden uzaklaştı. Evin banyosunda terk edilen Erdoğan E. ise bir süre sonra ellerinin bağlı olduğu ipi çözerek oğlunu aradı ve yardım istedi. Erdoğan E. ve oğlunun durumu polise bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu sırada, gaspçılar çaldıkları aracı Macunköy'de bir şantiye alanına terk etti. Şantiye görevlilerinin polisi araması üzerine aracın Erdoğan E'ye ait olduğu belirlendi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları tespit etti. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla 3 zanlı yakalandı.

Zanlıların çaldıkları kasa, Erdoğan E'ye teslim edildi. Kasada, yaklaşık 7 bin lira olduğu anlaşıldı.

Olayla ilgili Mehmet A, Muhammet Ali P, Mustafa E, Bilal Volkan A. ve Zeki E. tutuklandı.

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Gasp Büro Amirliği

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