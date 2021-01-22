HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te yeğenin üstlendiği cinayetin zanlısı dayı çıktı

Başkent’te yeğenin üstlendiği cinayetin zanlısı dayı çıktı

22.01.2021 12:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Keçiören ilçesinde iki ay önce evinde otururken pencereden pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı, cinayeti üstlenen 15 yaşındaki çocuğun dayısı çıktı.Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi 18996/5.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde iki ay önce evinde otururken pencereden pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden şahsın katil zanlısı, cinayeti üstlenen 15 yaşındaki çocuğun dayısı çıktı.
Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi 18996/5. Sokak’ta ikamet eden Murat Özçelik, iki ay önce evinde oturduğu sırada pencereden pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayı üstlenen ve ifadesinde köpeklere ateş ederken yanlışlıkla öldürdüğünü söyleyen 15 yaşındaki İ.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren polis, iki ay süren çalışmada 27 kilometrelik bölgedeki 816 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek, sol farı yanmayan minibüsten cinayeti aydınlattı. Katil zanlısının dayı Demircan Y. olduğu ve zanlının "daha az ceza alırsın" diyerek suçu üstlenmesini sağladığı yeğeninin tutuklandığı, kendisinin ise serbest kaldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı Demircan Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar Alman aşısına 'Maraş' dokunuşu: Böyle taşınıyorlar
AK Parti'den flaş yargı reformu açıklamasıAK Parti'den flaş yargı reformu açıklaması
Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?

En Çok Okunan Haberler

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

Evlilik teklif ederken yaptığı şey başına iş açtı

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

ABD medyası: Trump çifti Beyaz Saray'da ayrı yataklarda uyuyordu

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Görüntü uzaydan çekildi! Böyle izleniyorlar

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Özür diledi

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

Survivor'da şok karar! Ünlü isim diskalifiye oldu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Muharrem İnce'nin partisinin ismi belli oldu

Diğer Haberler

Erzincan’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi! AK Partili Muş duyurdu

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi!

Uzman erbaş alım tarihleri 2021... 5 bin uzman erbaş alımı başvuru formu! Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

5 bin uzman erbaş alımı başvuruları başladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan 'yargı reformu' açıklaması

AK Parti'den flaş yargı reformu açıklaması

Ameliyatta unutulan cam kırığı yüzünden gözünü kaybetti

Akılalmaz ihmalkarlık! Bir gözünü kaybetti

EGM bekçi alımı sınav soruları 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi yazılı sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Bekçi alım sınavı ne zaman açıklanacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.