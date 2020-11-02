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Başkent’te yeni bir Şule Çet vakası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 14:29 | Son Güncelleme

Ankara’da yaşayan 17 yaşındaki Gamze Açar isimli genç kız, Kızılcahamam’da termal bir otelin 5.

Ankara’da yaşayan 17 yaşındaki Gamze Açar isimli genç kız, Kızılcahamam’da termal bir otelin 5. katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrasında araştırma yapan Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Açar isimli genç kızın şüpheli ölümü cinayet polisini harekete geçirdi. İddialara göre Açar, sözde devre mülk satıcılığı adı altında kurulan sahte bir şirketin satış danışmanı ilanındaki numarayla iletişime geçti. Açar, sahte şirketin elemanları tarafından önceki gece Kızılay’dan alınarak otelde konaklaması için Kızılcahamam’a götürüldü. İddialara göre burada bir otele 3 kişi tarafından getirilen Açar’ın lobideki görevli atlatılarak otel odasına götürüldüğü belirtildi. Otelde konaklayan Açar’ın sabah saat 08.00 sıralarında bulunduğu 5. kattan aşağı düştüğü ihbarı geldi. Açar, önce Kızılcahamam Devlet Hastanesine ardından da Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay, akıllara Çankaya’da Yelken Plazanın 20. katından düşerek ölen Şule Çet cinayetini getirdi. Cinayet polisi daha önceden de tecrübe ettiği gibi Açar’ın ölümünün Çet olayı ile benzerliğini araştırdı. Oteldeki odada incelemeler yapan polis alkol alındığını belirledi. Ayrıca odanın dağıldığı ve bardak kırıklarının olduğu böylece bir arbede yaşanmış olabileceği üzerinde duruldu. Yapılan çalışmalarda 5 kişi gözaltına alınarak Cinayet Büro amirliğine götürüldü. Açar’ın cansız bedeni ise Keçiören’deki Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

"Hayat dolu bir gençti"
Açar’ın yakın çevresinden edinilen bilgilere göre, intihar etmeyi düşünmeyen, ailesine ve yakın çevresine çok bağlı, hayat dolu bir genç kız olduğu öğrenildi. Açar’ın cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu önüne gelen yakınları ve arkadaşları Açar’ın ölümünün şüpheli olduğunu ve araştırılıp gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep etti. Açar’ın babası Ferhat Açar ve sınıf arkadaşları İHA’ya konuştu. Acılı baba Açar, “Aile olarak olayın takipçisiyiz. Olayda adı geçen otelden, zanlılardan şikayetçi olduk. Yaşanan bu durumun araştırılıp gerçeğin ne olduğunun ortaya çıkarılması için uğraşacağız” dedi.

"Başka Gamzeler ölmesin"
Sınıf arkadaşlarından Kardelen Yıldız ise, “Gamze hayat dolu, idealleri olan bir kızdı. Asla kalkıp intihar edecek bir insan olmadı ve olmayacaktı ta ki bu olay başına gelene kadar. Çok fazla hayali vardı. Okul içinde okul dışında neşe kaynağımızdı. Bu olay bizi derinden üzdü Gamze’nin başına geldi artık başka Gamzelerin başına gelmesin istiyoruz" diye konuştu.

"İntihara karşıydı"
Yağmur Dönmez isimli sınıf arkadaşı ise, “Gamze hayat dolu bir kızdı. Bazı ailevi problemleri vardı ama sanmıyorum Gamze’nin intihar edeceğini, çok zeki ve çalışkandı intihara karşıydı ve bunu saçma buluyordu. Daha kaç Gamze ölecek, Gamze için adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu işin peşinden gideceğiz"
Bir diğer arkadaşı Melisa Tuncer de, "Gamze intihar edebilecek bir kız değildi. Neşe dolu bir kızdı onun intihar etiğini düşünmüyoruz. Arkadaşları olarak bu işin peşinden gideceğiz" şeklinde konuştu.
Gamze Açar’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Antalya Karaöz’e götürüldü.

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