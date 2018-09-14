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Başkentte yeni bulvara Binali Yıldırım'ın ismi verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:42 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesince TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın isminin verildiği Çubuk ve Pursaklar arasındaki yeni bulvara tabela belediye ekiplerince asıldı

Başkentte Çubuk ve Pursaklar arasında açılan yeni bulvara Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esenboğa Havaalanı yakınında, Çubuk ile Pursaklar arasında açılan yeni bulvara Binali Yıldırım'ın adının verilmesi kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle alındı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı unvanına da sahip Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adının yazılı olduğu tabela, Büyükşehir Belediyesi Numarataj ekipleri tarafından Çubuk ilçesi Yenice, Dumlupınar ve Kızılca Mahalleleri ile Pursaklar ilçesi Karşıyaka, Sirkeli Yeşilova ve Sirkeli Yeşilyurt Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 20 metre genişliğindeki yola yerleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis başkanı binali yıldırım

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