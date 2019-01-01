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Başkentte yeni yıl kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 00:31 | Son Güncelleme

Ankaralılar, 2019 yılına Kızılay Meydanı'ndaki kutlamalarla "hoş geldin" dedi

Ankaralılar, 2019 yılına Kızılay Güvenpark'taki kutlamalarla girdi.

Akşam saatlerinden itibaren 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanmaya başlayan Başkentliler, soğuk havaya rağmen saatler ilerledikçe Güvenpark ve çevresinde kalabalıklar oluşturdu.

Kalabalık yeni yıla adım atıldığında müzik eşliğinde eğlendi.

Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne havai fişek attı.

Başkentin eğlence mekanlarında da yeni yıl coşkuyla karşılandı.

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Başkentte yeni yıl kutlamaları

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