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  4. Başkentte yeni yıl kutlamaları

Başkentte yeni yıl kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 00:32 | Son Güncelleme

Ankara'da vatandaşlar, 2020 yılına 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve Aşkabat Caddesi'ndeki kutlamalarla "Hoş geldin" dedi

Başkentte yeni yıl kutlamaları

Ankaralılar, 2020 yılına 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve Aşkabat Caddesi'ndeki kutlamalarla girdi.

Akşam saatlerinden itibaren meydan ve caddelerde toplanmaya başlayan Başkentliler, soğuk havaya rağmen saatler ilerledikçe kalabalık gruplar halinde eğlendi. Geri sayarak yeni yıla adım atan vatandaşlar, müzik eşliğinde bir süre eğlendi.

Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı.

Bu arada Vali Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut da Kızılay Meydanı'na gelerek, Komuta Kontrol Otobüsü'nden güvenlik kameraları aracılığıyla alınan önlemleri denetledi.

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