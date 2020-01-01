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  4. Başkent’te yeni yıl kutlamalarında geniş güvenlik önlemleri alındı

Başkent’te yeni yıl kutlamalarında geniş güvenlik önlemleri alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 01:21 | Son Güncelleme

Ankara’daki yeni yıl kutlamalarının merkezi her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ydı.

Ankara’daki yeni yıl kutlamalarının merkezi her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ydı. Binlerce kişi meydana polis aramasıyla girerken bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Yeni yıl nedeniyle alınan tedbirler kapsamında; saat 22.00’dan itibaren etkinlikler sona erene kadar Güvenpark’ın giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından barikatla kapatılarak bomba arama köpeği ile arandı. Park alanı içerisine girmek isteyenler ise polisler tarafından tek tek arandı. Ayrıca Karanfil Sokağı, Yüksel Caddesi giriş ve çıkışları da polis barikatları ile kapatılarak içeriye girmek isteyen herkes polis tarafından tek tek arandı.
Öte yandan kentteki 26 alışveriş merkezinde özel güvenliğin kontrollerine ilave olarak polis ekipleri görev aldı. Polis ekipleri özellikle Kızılay ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alırken, kent genelinde 23 bin 414 polisin görev aldığı öğrenildi.

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