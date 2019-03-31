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Başkent’te yerel seçim için sandığa gidildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:15 | Son Güncelleme

Ankara’da yerel seçimler için vatandaşlar sandığa gitti.

Başkent’te yerel seçim için sandığa gidildi

Ankara’da yerel seçimler için vatandaşlar sandığa gitti. Ankara için seçmen sayısı 3 milyon 922 bin 163 oldu.
Başkent’te oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar, büyükşehir belediye başkanı ilçe belediye başkanı belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için 13 ilçede sandık başına gitti. Ankara’da toplam 3 milyon 922 bin 163 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Okullarda kullanılacak olan oylar merkezlerde toplanarak son kez Yüksek Seçim Kurulu (YSK) çalışanları tarafından sayılacak.
Çankaya İlkokulu’nda ilk oylarını kullanan vatandaşlar, heyecanlı ve mutlu olduklarını, seçimin millete hayırlı olması dileklerini iletti. İlk oyu kullanan Ayşe Taşdemir, “Çok mutluyum. Yaşlı olduğum için bana müsaade ettiler. Her şey gönlümüzce olsun. Türk ülkesi budur. Türkiye burasıdır. Herkes bir birine saygılıdır. Çok mutluyum. Hepinizi seviyorum” dedi. Sandıklarda gün oy kullanılmaya devam edilecek.
-Ankara’nın seçmen sayısı arttı
Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Ankara’da seçmen sayısı bir önceki yerel seçime oranla 314 bin 378 artarken kurulacak sandık sayısı ise 12 bin 234’den 12 bin 158’e düştü.

Başkent’te yerel seçim için sandığa gidildi

Başkent’te yerel seçim için sandığa gidildi

Başkent’te yerel seçim için sandığa gidildi

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