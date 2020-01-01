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  4. Başkent’te yılbaşı gecesi uygulama: 250 gram uyuşturucu ve 15,5 litre sahte içki yakalandı

Başkent’te yılbaşı gecesi uygulama: 250 gram uyuşturucu ve 15,5 litre sahte içki yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 05:40 | Son Güncelleme

Ankara’da eğlence mekanlarına yılbaşı gecesi yapılan uygulamalarda 250 gram uyuşturucu madde, 15,5 litre sahte içki ve 6 şişe sahte bandrollü içki yakalandı.Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesinde eğlence mekanlarına ortak uygulama gerçekleştirdi.

Ankara’da eğlence mekanlarına yılbaşı gecesi yapılan uygulamalarda 250 gram uyuşturucu madde, 15,5 litre sahte içki ve 6 şişe sahte bandrollü içki yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesinde eğlence mekanlarına ortak uygulama gerçekleştirdi. Uyuşturucu ve sahte içki satışının önlenmesi amacıyla yapılan uygulamada ekipler, Ankara’nın Çankaya, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde bulunan 107 eğlence mekanına baskın düzenledi.
Uygulamada ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı ve mekanları dedektör köpekler eşliğinde aradı. Aramalar sonucunda 250 gram uyuşturucu madde, 15,5 litre sahte içki ile 6 şişe sahte bandrollü içki yakalandı. Öte yandan, mekanlardaki 2 bin 150 kişinin de GBT sorgusu yapıldı.

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