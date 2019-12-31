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Başkentte yılbaşı tedbirleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 22:38 | Son Güncelleme

Vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak amacıyla Ankara'da geniş güvenlik önlemleri alındı - Kutlamaların gerçekleştirileceği alanlarda patlayıcı madde kontrolü yapan polis ekipleri, vatandaşların üst aramasının tamamlanmasının ardından alanlara girmesine izin verdi

Ankara'da vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamalarını sağlamak amacıyla geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Güvenlik önlemleri kapsamında il genelinde 17 bin 869'u polis, 5 bin 545'i jandarma olmak üzere, 23 bin 414 kolluk kuvveti görevlendirildi.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Aşkabat Caddesi ve Bestekar Sokak başta olmak üzere. vatandaşların kutlamalar için bir araya geleceği alanlara çıkan bazı yollar belediyeye ait hafriyat kamyonlarıyla trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri, kutlamaların gerçekleştirileceği alanlarda dedektör köpeklerin de yardımıyla patlayıcı madde araması yaptı. Vatandaşlar, söz konusu alanlara kurulan güvenlik kontrol noktalarından üst araması yapıldıktan sonra alındı.

Güven timlerinin sivil kıyafetlerle görev yaptığı kutlama alanlarında eğitimli köpeklerle devriye görevi yerine getirildi.

Kritik noktalarda olaylara müdahale için özel harekat, terörle mücadele, istihbarat, bomba imha ve çevik kuvvet şubelerine bağlı ekipler de hazır bulunduruldu.

- Trafik denetimleri artırıldı

Kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında polis ekipleri, trafik uygulaması yaptı.

Polis ekipleri, evraklarını kontrol ettikleri sürücüleri alkollü araç kullanmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan, umuma açık eğlence mekanları, metro istasyonları, tren garı ve Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesinde (AŞTİ) özel güvenlik görevlilerine ilave olarak görevlendirilen polisler de gece boyunca hizmet verecek.

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