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  4. Başkentte yoğun sis etkili oldu

Başkentte yoğun sis etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 06:44 | Son Güncelleme

Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Ankara'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Gece yarısından itibaren kentin bazı bölgelerinde görülen yoğun sis sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Sis nedeniyle İstanbul ve Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Yenimahalle, Çankaya ve Altındağ'da nem oranının yüzde 90'ın üzerine çıkması nedeniyle adeta kar gibi kırağı yağdı.

Kırağının etkisini gösterdiği bölgelerde yollar ve ağaçlar beyaza büründü.

Sabahın ilk saatlerine kadar buzlanma, don, yer yer sis ve pus etkili olurken, trafik ekipleri yollarda oluşan gizli buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise buzlanmaya karşı birçok bölgede tuzlama çalışması yaptı.

Kent genelinde sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Ankara sis

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