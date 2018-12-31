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Başkentte yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 23:52 | Son Güncelleme

Başkentte yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, OSTİM ile Kahramankazan arasında yolcu taşımacılığı yapan Sayit Okur'un kullandığı 06 JP 86 plakalı minibüs, Aydın Mahallesi'nde, aynı yönde seyreden Ersin Özcan'ın kullandığı 06 BGD 383 plakalı otomobille çarpıştı. Yolcu minibüsü, çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Kazada, minibüste bulunan yolculardan Tolga Fedakar, Rahmi Özcan, Oğuzhan Ankara, Fatih Elmalı, Serap Peker, Mücahit Akyol, Oğuzhan Varlık, Ayşe Canlan, Yasin Aktaş, Hidayet Tekin Işık, Hatice Kübra Peker, İdris Yılmaz, Seda Çoban, Serpil Öğüt ve Mehmet Gezicioğlu yaralandı.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan vücutlarında kırıklar olduğu belirtilen Mehmet Gezicioğlu, Serpil Öğüt ve Ayşe Canlan, Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Diğer yaralılar ise ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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15 yaralı Ankara Kahramankazan otomobil yolcu minibüsü

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