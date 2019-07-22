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Başkentte yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 16:25 | Son Güncelleme

Ankara’da seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, yolda park halinde bulunan araca çarparak takla attı.Edinilen bilgilere göre Ankara’nın Keçiören ilçesi Çekirge Caddesi’nde Yusuf Ç.’nin kullandığı 06 BCN 074 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki bir araca da çarparak takla attı.

Başkentte yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Ankara’da seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, yolda park halinde bulunan araca çarparak takla attı.
Edinilen bilgilere göre Ankara’nın Keçiören ilçesi Çekirge Caddesi’nde Yusuf Ç.’nin kullandığı 06 BCN 074 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halindeki bir araca da çarparak takla attı. Kazayı gören esnaflar, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Yusuf Ç.’yi otomobilden çıkarırken sağlık ekipleri de Yusuf Ç.’yi hastaneye kaldırdı.
Olayın görgü tanığı ve diğer aracın sahibi Zekeriya Akbaş, "Aracı park ettim ve 100 metre yürüdüm. Aracımın sol tarafına tarafına çarparak sürükledi” şeklinde konuştu.
Kaza sonrası trafik kontrollü bir şekilde ilerlerken etrafta toplanan meraklı vatandaşlar ise olayı izledi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Başkentte yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Başkentte yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Başkentte yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

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