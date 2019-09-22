Başkentte Yollar Yaya ve Bisikletlilere Kaldı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında her zaman yoğun araç trafiğine sahip kent merkezindeki caddelerde bugün farklı bir Pazar günü manzarası hakim oldu. Ankara’nın en işlek caddelerinden Bahçelievler 7. Cadde (Aşkaabat Caddesi) gibi noktalarda araç trafiğine kapalı alanlar yaratılması bisikletseverleri, yayaları ve özellikle de çocukları mutlu etti.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı’nın, bisiklet taşıma bölümüne sahip belediye otobüsüyle seyahat ederek başlattığı “Avrupa Hareketlilik Haftası” etkinliğine sanatçı Haluk Levent de katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, başkente 60 kilometrelik bisiklet yolu kazandırma amaçlarını anımsatarak, böylece kentte yaşayanları daha sağlıklı insanlar haline getirmek istediklerini söyledi. Yavaş, Tunalı Hilmi Caddesi’nden ve Kızılay Meydanı’ndan 7’nci Cadde’ye doğru gerçekleştirilen bisiklet turuyla ilgili ulaşımda bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.