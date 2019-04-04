Başkent’te yolun karşısına geçmek isteyen kişiye araba çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yaya üst geçidinin altından karşıya geçmek isteyen kişiye araba çarptı. Kazada, bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sularında Ankara’nın Etimesgut İlçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerindeki AVM önünde gerçekleşen kazada, yol üzerinde karşıya geçmeye çalışan Doruk İpek’e (25), Ahmet Hakan Ç. (19) kontrolündeki 06 BFZ 290 plakalı otomobil, merkez istikametinde ilerlerken çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Doruk İpek, olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Ahmet Hakan Ç. ise yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarının 2 şeridini trafiğe kapatan polis, trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sürücü Ahmet Hakan C.’nin lise mezunu olduğu ve üniversite sınavına hazırlandığı belirtildi. Kazayı gören bir vatandaşın iddiasına göre, hayatını kaybeden Doruk İpek yoldan geçen araçların üzerine atladı ve sonrasında karşıya geçmek isterken sürücünün kendisini fark etmemesi sonucu hayatını kaybetti. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.