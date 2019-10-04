HABER

Başkent’te yön levhasına çarpan otomobil alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 03:51 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarpan otomobil alev aldı.Kaza, saat 01.30 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Başkent’te yön levhasına çarpan otomobil alev aldı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön levhasına çarpan otomobil alev aldı.
Kaza, saat 01.30 sularında Ankara’nın Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mert Y. İdaresindeki 06 S 2455 plakalı otomobil, bulvar üzerinde Kızılay istikametinde ilerlerken Balgat yol ayrımında bulunan yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmından ağır hasar alan otomobil alev aldı. Yanan otomobilden uzaklaşan sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevleri söndürürken polis ekipleri de Bulvarın Kızılay istikametini trafiğe kapattı. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü ise hurdaya dönen otomobilini görünce gözyaşlarını tutamadı. Kaza yapan otomobil çekici marifetiyle olay yerden kaldırılırken polis ekipleri de kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Başkent’te yön levhasına çarpan otomobil alev aldı

Başkent’te yön levhasına çarpan otomobil alev aldı

Başkent’te yön levhasına çarpan otomobil alev aldı

Bursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptuBursa'da feci kaza! Ayak parmakları koptu
Manisa’da silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybettiManisa’da silahlı kavgada yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Ayvalık Polisi’nin yakaladığı 2 telefon dolandırıcısı tutuklandıAyvalık Polisi’nin yakaladığı 2 telefon dolandırıcısı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Avcı'dan maç sonu olay sözler!

Abdullah Avcı'dan maç sonu olay sözler!

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

Yeşilçam'ın güzeli pazarda bere satıyor! İşte son hali

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

ABD'den Türkiye açıklaması: Biz bir aileyiz

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Meteoroloji uyarmıştı! Bir uyarı da Valilik'ten: Şiddetli olacak

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Pentagon'dan Türkiye ve güvenli bölge sorularına yanıt!

Pentagon'dan Türkiye ve güvenli bölge sorularına yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.