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Başkent’te yürümenin yaşı yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 10:54 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında düzenlediği etkinliklere devam ediyor.“Birlikte yürüyelim!” temasıyla gerçekleştirilen ve 7’den 70’e her yaştan Başkentliyi hafta kapsamındaki etkinliklere dahil eden Büyükşehir Belediyesi, yaşlı vatandaşlar için Eymir Gölü’nde bir yürüyüş düzenledi.Sağlık için herkes yürüsünBüyükşehir Belediyesi ile Avrupa Birliği Delegasyonu iş birliğinde yürütülen “Avrupa Hareketlilik Haftası” renkli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Başkent’te yürümenin yaşı yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında düzenlediği etkinliklere devam ediyor.
“Birlikte yürüyelim!” temasıyla gerçekleştirilen ve 7’den 70’e her yaştan Başkentliyi hafta kapsamındaki etkinliklere dahil eden Büyükşehir Belediyesi, yaşlı vatandaşlar için Eymir Gölü’nde bir yürüyüş düzenledi.
Sağlık için herkes yürüsün
Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa Birliği Delegasyonu iş birliğinde yürütülen “Avrupa Hareketlilik Haftası” renkli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Her yaştan Başkentlinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin Eymir Gölü’nde yaşlı vatandaşlar için düzenlediği yürüyüşte vatandaşlara, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş da eşlik etti.
Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kurumlarıyla birlikte Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine destek verdiğine dikkat çeken ve herkesi sağlık için yürümeye davet eden Alkaş, şöyle konuştu:
“Son yıllarda ülkemizde sıklıkla duyulmaya başlanan bir kampanya bu. Kampanya kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü olarak bu yılı farkındalık oluşturması için özel bir etkinliğe dönüştürmeyi planladık. Üniversite gençlerine yönelik programlar yaptık, artık bir ulaşım aracı haline gelen scooter’a binme etkinlikleriyle çocuklarımıza eğitimler verdik. Değerli büyüklerimizi de unutmadık. Toplumumuzun bütün kesimlerine dokunmayı amaçlıyoruz.”
Daha çevreci bir başkent
Hareketsizliğin önüne geçecek projeler kadar yeşil alanları korumayı da amaçladıklarının altını çizen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Başkent’te yeşil alanları korumaya ve bunların önemine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Birlikte hareketsizliğe son vereceğiz. Daha sağlıklı, daha çevreci ve sürdürülebilir bir ulaşımı hedefleyen, otomobillerin mümkün olduğunca asgari seviyeye indiği, toplu taşımanın çok daha fazla etkin olduğu ama bununla birlikte bisikletlilerimize ve yayalarımıza yaşam alanları sağladığımız bir ‘Ankara’ tasarlamaya çalışıyoruz” dedi.
Büyükler keyifli bir gün geçirdi
Yaşlı vatandaşlar, Eymir Gölü’nde gerçekleşen yürüyüşte keyifli bir gün geçirdi. Eşiyle birlikte yürüyüşe katılan Mehmet Erden etkinlikle ilgili memnuniyetini, “Hem güzel insanlarla tanıştık, hem temiz havada bol oksijen aldık. Bizler için aranıp da bulunmayan bir imkan. Bir arada olmak çok mutlu etti bizi. Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz” sözleriyle dile getirirken, Nurten Akar adlı vatandaş da, “Sağlık için yürüyüş çok önemli. Bu aktivitelerde yer almaktan mutluyum. Büyükşehir Belediyesine, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Başkent’te yürümenin yaşı yok

Başkent’te yürümenin yaşı yok

Başkent’te yürümenin yaşı yok

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