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  4. Başkent’te zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Başkent’te zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

11.02.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Başkent’te zehir tacirlerine göz açtırılmıyor

Başkent Ankara’da Narkotik Ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyonda 12 kilo 800 gram bonzai, 1 kilo 200 gram aseton, 1 adet hassas terazi ile çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirilirdi.

Başkent Ankara’da Narkotik Ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen operasyonda 12 kilo 800 gram bonzai, 1 kilo 200 gram aseton, 1 adet hassas terazi ile çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirilirdi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, iki şüpheli hakkında “Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan adli işlem başlatıldı.

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