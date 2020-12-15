HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Başkent’te zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu

Başkent’te zehirlendikleri iddia edilen 6 köpek ölüsü bulundu

15.12.2020 23:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Çankaya ilçesinde zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen boş bir alanda 6 köpek bulundu.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen boş bir alanda 6 köpek bulundu. Donmak üzere olan 4 yavru köpeği hayvanseverler son anda kurtardı.
Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesi Eymir Gölü yakınlarında meydana geldi. Akşam saatlerinde Eymir Gölü yakınındaki bahçesine gelen Güven Ateş, köpeklerine seslenerek her zaman ki gibi beslemek istedi. Köpeklerin gelmediğini fark eden hayvansever Ateş, durumdan şüphelendi. Orada bulunan başka bir hayvansever Eymir Gölü yakınlarında köpek ölülerine rastladığını söyledi. Olay yerine giden Ateş ve hayvansever vatandaş 6 köpeğin ölüsünü yerde buldu. Hayvanların cansız bedenlerini inceleyen Ateş, köpeklerin ağızlarından gelen kan ve köpükleri gördü. Ateş, durumu polis, belediye ekiplerine ve hayvanseverlere haber verdi. Olay yerine gelen hayvanseverler gözyaşlarına boğulurken, ölen köpeklerden birinin 4 yavrusu, eski kanalizasyon borusu içinde canlı olarak buldu. Köpekleri hemen kendi otomobiline alan hayvansever bir vatandaş yavruları kendi eliyle ısıttı. İhbar üzerine alana gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri incelemede bulundu. Zehirlenen hayvanlar, belediye yetkililerince alandan toplandı. Kesin ölüm nedenleri, hayvanların ölüleri üzerinde yapılacak incelemeler sonucu belli olacak.
2 köpeği öldürülen hayvansever Güven Ateş, “Burada normalde baya köpek vardı. Gönüllü besleyiciler var bende burada besliyorum. Ölenlerin 2’si benim köpeğimdi. Ben akşam 04.30 gibi geldim. Normalde ben geldiğim zaman yanıma gelirlerdi beslenmeye oyun oynamaya ama bugün gelmediler. Seslendim 2 köpeğimde gelmedi. Bunda bir gariplik var dedik. Normalde gelmeleri lazımdı köpek bizi karşılardı. Aziz abim dedi ki ben şurada konuşurken 2 tane köpek cesedi gördüm. O zaman eyvah dedim. Geldik baktık ki benim köpeklerim. Cesetlerini bulduk maalesef. Kanalın içinde bir köpek yeni doğurmuş, yavrularına kavuşamadan ölmüş köpek. Yavru köpekler anne der gibi ağlıyorlardı. Bir doktor arkadaşımız vardı. Ağızlarından köpükler akarak ölmüş. Doktor arkadaşımız kesinlikle bunlar zehirlenmiş dedi. Yüzde yüz zehirlenme olabilir” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'O çocuk daha 7 yaşında' 'O çocuk daha 7 yaşında'
Kısıtlamaya uymayan 3 gencin sözleri çileden çıkardıKısıtlamaya uymayan 3 gencin sözleri çileden çıkardı
13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!13 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yer: Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı

Yer: Antalya! Yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Kritik toplantı sona erdi! TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Çıplak açıklaması! '18 yaş altı...'

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı! İşte 15 Aralık koronavirüs tablosu

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Erdoğan, AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Aksaray'da kısıtlamaya uymayan 3 gencin sözleri çileden çıkardı: Zeki Müren de izleyecek mi?

Kısıtlamaya uymayan 3 gencin sözleri çileden çıkardı

Beyoğlu'nda korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Korkunç olay! 16 yaşındaki çocuk ağır yaralı

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Beyaz Saray: Trump aşı olmaya açık ama önceliği Amerikan halkına vermek istiyor

Beyaz Saray'dan Trump'la ilgili şaşırtan açıklama: Aşı olmaya hazır ama...

Son dakika! Yüksek İstişare Kurulu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Yüksek İstişare Kurulu'ndan ABD'nin yaptırım kararına tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.