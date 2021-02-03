Başkent’te zincirleme kaza: 4 yaralı

Ankara’nın Sincan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Serkan K. yönetimindeki 06 BNV 980 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duran Serkan U. yönetimindeki 06 DGB 54 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu savrulan 06 DGB 54 plakalı otomobil Zeki U. yönetimindeki 06 GYL 57 plakalı otomobile çarptı.

Meydana gelen zincirleme kazada, 06 BNV 980 plakalı otomobilde bulunan Ayşe K. (24) ile 1 yaşındaki bebek Asel K. ile 06 DGB 54 plakalı aracın sürücüsü Serkan U. (24) ile aynı araçta bulunan Şerife U. (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Ahi Mesut Bulvarı’nda bir süre trafik kontrollü verildi.



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