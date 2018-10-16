Başkentte zincirleme trafik kazası

Başkentte, yolcu minibüsü ile 3 otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Keçiören-Demetevler seferini yapan Can Yarotlu idaresindeki 06 J 0465 plakalı yolcu minibüsü, İvedik Caddesi'nde bir akaryakıt istasyonundan çıkan Oğuz Özdemir'in kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil, park halindeki 06 VGY 84 ve 06 BA 0071 plakalı otomobillere, yolcu minibüsü ise yol kenarındaki çöp konteyneri ile ağaca çarparak durabildi.
Sürücüler ile minibüste 8 yolcu yaralandı.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Özdemir, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolcular ise olay yeri yakınındaki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle İvedik Caddesi, yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.
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