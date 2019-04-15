Başkentte zincirleme trafik kazası: 13 yaralı

Başkentte meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Söğütözü mevkisindeki Alpaslan Türkeş ve Sakıp Sabancı bulvarlarının kesiştiği kavşakta 3 otomobil ile 2 servis aracının karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kazada otomobil sürücüleri Şehmuz O. ve Murat Y, servis minibüsü sürücüsü Hasan Y. ile Tarım ve Orman Bakanlığı personelini taşıyan servis minibüsündeki Arif Ö, Kemal Berk O, Nusret B, Aybala K, Cengiz T, Özlem Ş, Orhan N, Serkan K, Hülya A. ile Yusuf B. yaralandı.

Gazi, Bilkent Şehir, Numune, İbn-i Sina ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

