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Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 03:12 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Babür Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 SH 187 plakalı minibüs, Babür Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, cadde üzerindeki 06 TIA 85, 06 BDZ 426 ve 06 AS 4936 plakalı 3 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 TIA 85 plakalı otomobildeki iki kişi ve 06 AS 4936 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yeni bir kaza ihtimaline karşılık caddede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 3 kişiyi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavileri süren yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"MİNİBÜS HIZLIYDI ANLADIĞIM KADARIYLA"

Kazada otomobili hasar gören Barbaros Çetin, "Biz otomobille seyir halindeyken, minibüs bizim sol çaprazımıza vurdu ve daha sonra park halindeki ama içinde insanların olduğu otomobillere çarptı. Daha sonra biz de arabadan inerek polisi aradık. Minibüs hızlıydı anladığım kadarıyla. Yaralıları hastanelere götürdüler. Durumları nasıldı bilmiyorum" dedi.

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Başkent'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralıBaşkent'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralıBaşkent'te zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

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