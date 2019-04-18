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Başkentte zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 05:16 | Son Güncelleme

Başkentte zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Ankara'da, İstanbul Yolu Susuz mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul Yolu'ndan Anadolu Otoyolu Akıncı gişeleri istikametinde seyreden Mustafa Dereli'nin kullandığı 34 ZZ 302 plakalı otomobil, çevre yolu kavşağı yakınlarında aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Türüdü yönetimindeki 06 AC 328 plakalı araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile kontrolden çıkan Türüdü'nün kullandığı araç da önünde gitmekte olan Fethi Buztaş idaresindeki 06 BA 2476 plakalı otomobile arkadan çarpıp, yol kenarına kavruldu.

Kazada Türüdü ile birlikte Buztaş'ın kullandığı otomobilde bulunan Musa Karakurt yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yenimahalle Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle İstanbul Yolu Anadolu Otoyolu Akıncı gişeleri istikametinin 3 şeridi yaklaşık 2 saat süreyle trafiğe kapandı.

Kaza yapan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Kaza trafik

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