Başkentte zincirleme trafik kazası : 3 yaralı

Ankara'da meydana gelen ve 6 otomobilde hasar oluşan zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Keçiören ilçesindeki Yozgat Bulvarı'ndan şehir merkezine doğru seyreden kimliği belirlenemeyen bir sürücü, plakası henüz tespit edilemeyen aracıyla 06 HG 059 plakalı otomobile çarptıktan sonra kaçtı.
Kazada, kontrolden çıkan 06 HG 059 plakalı otomobille aynı yöndeki 5 araç daha birbirine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 1'i hamile 3 kişi yaralandı. Yaralılar Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yozgat Bulvarı'nda trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, hasar gören araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
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