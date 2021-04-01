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Başkent’te zincirleme trafik kazası: 4 ölü, 5 yaralı

01.04.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara-İstanbul otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.Olay, Ankara-İstanbul yolu istikametinin 35’inci kilometresinde meydana geldi.

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Ankara-İstanbul otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.
Olay, Ankara-İstanbul yolu istikametinin 35’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolu yağışının kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkan bir araç, önündeki tıra çarptı. Kazaya arkadan gelen 7 araç daha karıştı. Bölgeye çok sayıda sağlık, kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada aynı araçta bulunan 2’si erkek toplam 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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