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Başkentte zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 02:01 | Son Güncelleme

Tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Ankara'da tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'ndan Samsun istikametine giden Tuncay Ayvaz yönetimindeki 54 H 2047 plakalı tır, Siteler mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Sedat Göçeri'nin kullandığı 06 FM 553 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın kontrolünü kaybeden Göçeri, önünde seyreden kardeşi Birol Göçeri yönetimindeki 06 BP 1026 otomobile çarptı.

Kaza sonrası Sedat Göçeri'nin kullandığı otomobil refüje çıkarken araçlarda bulunan Zeynep Turunç, Necla Göçeri, Caner Göçeri (3) ve Kazım Göçeri (4) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Samsun istikametinin tek şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

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Ankara trafik trafik kazası

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