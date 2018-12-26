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Başkentte zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 20:13 | Son Güncelleme

Gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı, 25 araç hasar gördü

Başkentte, gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen 25 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Ankara genelinde dün başlayan kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesi dolayısıyla bazı ana güzergahlarda buzlanma oluştu.

Yenimahalle ilçesinden Ulus istikametine giderken Batı Bulvarı üzerinde aralarında otomobil, kamyonet ve minibüslerin de bulunduğu 25 araç, gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Batı Bulvarı'nın bir kısmı çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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