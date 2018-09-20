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Başkentteki "7. Cadde" bisikletlilere ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 11:03 | Son Güncelleme

Çankaya ilçesindeki Bahçelievler 7. Cadde, Avrupa Birliği Delegasyonu ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 22 Eylül'de belirli saatler arasında trafiğe kapatılarak bisikletli ve yayaların kullanımına açılacak

Başkentte alışveriş yerleri ile kafelerin bulunduğu ve zaman zaman yayalaştırma projesinin gündeme getirildiği Bahçelievler 7. Cadde (Aşkaabat Caddesi), Avrupa Birliği Delegasyonu ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisikletlilere ev sahipliği yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halkı toplu taşımaya ve bisiklet kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliğinin Başkentteki adresi 22 Eylül'de 10.00-15.00 saatlerinde Bahçelievler 7. Cadde olacak.

Başkent Ankara'nın ilk kez katılacağı Avrupa Hareketlilik Haftası, 51 ülkede ve 2 bin 548 şehirde eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm Başkentlileri bisikletlerini alıp gelmeleri için davet ettiği etkinliğe, spor okulları ile sokak sanatçıları da katılacak. Bisiklet turunun yapılacağı gün, bu aracı kullanmayı bilmeyenler için de eğitmenler hazır bulunacak.

Kent yaşamında halkı toplu taşımaya teşvik ederek, bisiklet kullanımını artırmak ve ulaşım alışkanlıklarını değiştirerek daha sağlıklı alternatifleri teşvik etmek amacıyla düzenlenecek etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör, Ankara'daki büyükelçiler ve çok sayıda davetli de bisikletleriyle katılacak.

Açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'nın, yayalaştırma projesi için referandum yapılmasına "sıcak baktığı" Bahçelievler 7. Cadde için bu şekilde ilk denemenin gerçekleştirileceği vurgulandı.

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Avrupa Birliği Delegasyonu Başkentte 'Avrupa Hareketlilik Haftası' etkinliği Türkiye Belediyeler Birliği

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