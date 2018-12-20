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Başkentteki evsizler otele yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 06:29 | Son Güncelleme

AŞTİ'de kalan kimsesiz ve evsizler, Ankara Valiliğinin talimatıyla soğuk ve yağışlı havadan korunmaları için otele gönderildi

Ankara'da soğuk havadan korunmak için Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (AŞTİ) kalan kimsesiz ve evsiz 46 kişi otele yerleştirildi.

Ankara Valiliğinin talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ve AŞTİ güvenlik personeli, otobüs terminalinde yaşayan kimsesiz ve evsizlerle bir araya geldi.

Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından görevlilerin de katıldığı uygulamada 46 kişi, servis araçlarıyla Ulus bölgesinde otele gönderildi.

Soğuk ve yağışlı havadan korunmak için AŞTİ'ye sığınan ve bekleme salonundaki bankları kendilerine mekan edinen kimsesiz ve evsizler, ilgilerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Evsiz ve kimsesizler, otelde üç öğün yemek yiyerek banyo ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

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Ankara aşti evsizler kimsesizler

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