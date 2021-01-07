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‘‘Başkentteki Gösterilerde 4 Kişi Hayatını Kaybetti’’

07.01.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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‘‘Başkentteki Gösterilerde 4 Kişi Hayatını Kaybetti’’

Vurularak öldürüldüğü söylenen kişinin kimliği açıklanmadı, diğer üç kişinin ölüm nedenleri de çeşitli sağlık sorunları olarak nitelendi

ABD’de başkent Washington’da Kongre binası önünde ve içindeki olaylarda toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de tutuklandı. Washington Polis Teşkilatı Başkanı Robert J. Contee tarafından gece geç saatte düzenlenen basın toplantısında 47 kişinin Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser’in ilan ettiği sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklandığı; bunların da 26’sının Kongre’deki olaylarla bağlantılı olduğu belirtildi.

Başkan Donald Trump’ın çağrısıyla Kongre önünde toplanan destekçilerin bariyerleri aşarak binanın içine girmesi ve ardından yaşanan şiddet olayları nedeniyle başkentte yerel saatle akşam saat 18.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Diğerleri ise ruhsatsız ya da yasaklı ateşli silahları taşımaktan tutuklandı.

Contee buna ek olarak Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti Ulusal Komitelerinin merkezlerinde iki bombanın bulunduğunu bildirdi.

Polis şefi, Kongre binasında bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldüğü belirtilen kadının kimliğini ise açıklamayı ailesine henüz haber verilmediği gerekçesiyle reddetti.

Kongre’de hayatını kaybeden kadın göstericinin nasıl öldüğü henüz net değil, ancak görgü tanıkları polisin geri çekilin çağrısı yaptığı sırada göstericinin vurulduğunu belirtmişti.

Contee diğer 3 kişinin ise gösteriler sırasında başka sağlık sorunlarından dolayı hayatını kaybettiğini bildirdi.

Washington polisinden yapılan açıklamada, kadının yaşamını yitirdiği doğrulandı ancak başka ayrıntı verilmedi. Kadının kim tarafından vurulduğu hala belirsiz ancak bir görgü tanığı vurulma olayının güvenlik yetkililerinin protestoculara “geri çekilin” ikazı yaptığı sırada yaşandığını söyledi.

Çarşamba günü Başkan Trump’ın destekçileri Kongre önündeki protesto gösterilerinde binanın içine kadar girmişti. Polisin Kongre’de kontrolu yeniden sağlaması saatler sürdü. Güvenlik birimleri binayı göstericilerden tamamen temizledikten sonra Kongre üyeleri Seçiciler Kurulu’nun 3 Kasım seçimlerinin sonucunu belirleyen oylarının onaylandığı oturuma kaldıkları yerden devam etti.

Göstericiler olaylar sırasında güvenlik barikatlarını aştı, camları kırdı, binaya girebilmek için duvarlara tırmandı. Kongre koridorlarında dolaşan göstericiler polisle arbede yaşadı.

Bazı göstericiler Kongre üyeleri içerideyken Temsilciler Meclisi salonuna müdahale etti. Kapılara vuran göstericiler seçim sonuçlarının onaylandığı oturumun sonlandırılmasını istedi.

Güvenlik görevlileri Kongre üyelerinin güvenli bir yere geçmelerine yardım ederken salonun kapılarına koltukları ve masaları yığarak göstericilerin içeri girmesine engel olmaya çalıştı ve silahlarını göstericilere doğrulttu.

Polis yaklaşık 3 saat boyunca göstericileri Kongre binası ve çevresinden uzaklaştırmaya çalıştı. Akşam 17.30’da binanın göstericilerden tamamen temizlendiği açıklandı.

Kongre binasındaki karmaşa Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray yakınında toplanan binlerce göstericiye seslenmesinin ve onlara Kongre’ye giderek ‘‘öfkelerini göstermelerini’’ söylemesinin ardından yaşandı.

Trump, göstericilere seçimle göreve getirdikleri yetkililere seçim sonuçlarını reddetmeleri için baskı yapmalarını istemişti.

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