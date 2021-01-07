‘‘Başkentteki Gösterilerde 4 Kişi Hayatını Kaybetti’’

ABD’de başkent Washington’da Kongre binası önünde ve içindeki olaylarda toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de tutuklandı. Washington Polis Teşkilatı Başkanı Robert J. Contee tarafından gece geç saatte düzenlenen basın toplantısında 47 kişinin Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser’in ilan ettiği sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklandığı; bunların da 26’sının Kongre’deki olaylarla bağlantılı olduğu belirtildi.

Başkan Donald Trump’ın çağrısıyla Kongre önünde toplanan destekçilerin bariyerleri aşarak binanın içine girmesi ve ardından yaşanan şiddet olayları nedeniyle başkentte yerel saatle akşam saat 18.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Diğerleri ise ruhsatsız ya da yasaklı ateşli silahları taşımaktan tutuklandı.

Contee buna ek olarak Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti Ulusal Komitelerinin merkezlerinde iki bombanın bulunduğunu bildirdi.

Polis şefi, Kongre binasında bir polis memuru tarafından vurularak öldürüldüğü belirtilen kadının kimliğini ise açıklamayı ailesine henüz haber verilmediği gerekçesiyle reddetti.