Başkent’teki kaçakçılık operasyonunda 4 milyon sigara ele geçirildi

Ankara’da polis ekiplerinin yaptığı kaçakçılık operasyonunda 16 milyon makaron ile 4 milyon sigara ele geçirilirken 3 kişi yakalandı.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 16 milyon makaron ve 4 milyon sigara ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 11.03.2021 tarihinde Keçiören ilçesinde bulunan bir depoya düzenlenen operasyonda 16 milyon makaron ve 4 milyon adet sigara ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatılmıştır” denildi.

