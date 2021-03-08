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Başkent’teki Narkotik operasyonunda 31 kişi tutuklandı

08.03.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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Başkent’teki Narkotik operasyonunda 31 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Başkent’teki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 367 şahıstan 31’inin tutuklandığını duyurdu.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonlarda 33,3 kilogram eroin ele geçirilirken, 31 şahsın da tutuklandığı belirtildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “01-07 Mart tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 367 şahıstan 31’i tutuklanmıştır.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Başkent’teki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 367 şahıstan 31’inin tutuklandığını duyurdu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan operasyonlarda 33,3 kilogram eroin ele geçirilirken, 31 şahsın da tutuklandığı belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “01-07 Mart tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 367 şahıstan 31’i tutuklanmıştır. Operasyonlarda 33,3 kilogram eroin, 4,2 kilogram esrar, 1 kilogram metamfetamin, 17 kök Hint keneviri ve 3 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

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