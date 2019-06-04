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Başkentteki Pakistanlılar Ramazan Bayramı'nı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 12:31 | Son Güncelleme

Başkentteki Pakistanlılar Ramazan Bayramı'nı kutladı

Ankara'da yaşayan Pakistanlılar Ramazan Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'nin ev sahipliğinde Ramazan Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Qazi, burada yaptığı konuşmada, "Ramazan Bayramı'nı Türkiye'de yaşayan Pakistanlı kardeşlerimizle kutlamaktan çok mutluyum." dedi.

Birçok Pakistanlının burada Türk ailelere de sahip olduğuna dikkati çeken Qazi, bu günde aynı zamanda Türkiye ve Pakistan arasındaki dostane ilişkilerin de kutlandığını söyledi.

Büyükelçi Qazi'nin eşi Shaza Syrus da bayramın eğlenceli ve dolu dolu geçmesini temenni ederek, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ankara'da yaşayan çok sayıda Pakistanlının geleneksel kıyafetlerini giyerek katıldığı bayramlaşma töreninde Pakistan'a özgü yemekler ikram edildi.

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Pakistan Ramazan Bayramı Türkiye

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