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Başkentteki sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 19:20 | Son Güncelleme

Ankara'da dün etkili olan kuvvetli sağanak sonucu bir plazanın kapalı otoparkında yaklaşık 40 araç kullanılamaz hale geldi - Plazanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Atalay: - "Çok ciddi mağduriyetimiz oluştu. Ankara Valiliğinden talebimiz, bunun afet ilan edilmesidir. Olaydan dolayı yaklaşık 15 milyon lira hasarımız var"

Başkentte dün etkili olan kuvvetli sağanak sonucu bir plazanın kapalı otoparkında yaklaşık 40 aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Plazanın Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak nedeniyle plazanın otoparkını su bastığını belirtti.

Park halindeki yaklaşık 40 aracın yağmur suyu içinde kalması nedeniyle kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Atalay, "Çok ciddi mağduriyetimiz oluştu. Ankara Valiliğinden talebimiz, bunun afet ilan edilmesidir. Olaydan dolayı içeride yaklaşık 15 milyon lira hasarımız var." diye konuştu.

Atalay, belediye ekiplerinin dün yaşanan su baskınına müdahalede yetersiz kaldığını öne sürerek, su tahliyesini kendilerinin yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Olay nedeniyle uğradıkları maddi zararın afet kapsamında giderilmesini talep ettiklerini dile getiren Atalay, hasar tespiti için mahkemeye başvurduklarını söyledi.

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40 araç mahsur kaldı ankara sel sağanak yağış

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