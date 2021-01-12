Başkent’teki terör operasyonunda bir PKK’lı yakalandı

Suriye’de uzun yıllar PKK/PYD terör örgütü adına faaliyetlerde bulunan bir şahıs Ankara’da yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, geçmiş yıllarda Suriye’de PKK/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şüpheli şahsın Ankara’da olduğu tespit edildi. Daha önce yapılan operasyonlarda yakalanan örgüt mensubunun itirafları ve istihbarat çalışmaları neticesinde adresi tespit edilen şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Şüphelinin örgütsel bağlantı ve irtibatlarının ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

