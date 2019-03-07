HABER

Başkentteki uyuşturucu satıcılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Ankara'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik dün şafak vakti düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen paranın yanı sıra FETÖ elebaşının konuşmasının yer aldığı CD ve 1 dolar ele geçirildi

Başkentte polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının büyük bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edilen paranın yanı sıra FETÖ elebaşının konuşmasının yer aldığı CD ve 1 dolar ele geçirildi

İl merkezi ve 18 ilçede dün sabah saatlerinde 241 organize suç örgütü üyesinin yakalanması için 237 ikamet, 7 iş yeri ve bir depo olmak üzere 245 adrese 500 ekip ve 3 bin 500 polisle eş zamanlı düzenlenen ve 150 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilenler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde basına gösterildi.

- 257 bin 600 sahte dolara el koyuldu

Operasyonda, 8 uzun namlulu tüfek, 150 tüfek fişeği, 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 10 şarjör, bu silahlara ait 376 mermi, bir kılıç, 3 hassas terazi, 260 gram eroin, 122 uyuşturucu hap, 640 gram esrar, 6 gram kokain, 3 gram bonzai, 132 gram henüz cinsi tespit edilmeyen uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 2 bin 554 dolar, 2 bin 300 avro, 284 bin 15 lira nakit para ve 257 bin 600 sahte dolar ele geçirildiği görüldü.

Örgütün muhasebecisi olduğu belirlenen G.K'ye ait bir adreste yapılan aramada da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmasının yer aldığı CD ile 1 dolar bulunması dikkati çekti.

Öte yandan, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce örgüte yönelik daha önce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 111 kişiden 28'inin tutuklandığı öğrenildi. Bu operasyonlarda da 23 kilo 50 gram skunk, 228 gram eroin, 57 gram toz kokain, 4 bin uyuşturucu hap, 12 ruhsatsız tabanca, bin 270 avro, 270 dolar ve 21 bin 570 lira ele geçirilmişti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Adının cadde ve sokaklara verilmemesi için karar aldırdıAdının cadde ve sokaklara verilmemesi için karar aldırdı
Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangınBağcılar'da tekstil atölyesinde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu operasyonunda Gülen CD'si ve 1 dolar ele geçirildi

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Cüneyt Çakır'dan geceye damga vuran karar

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

Erdoğan son noktayı koydu: İşi bitirdik, geri dönüşü olamaz

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

İstanbul'da katliam! 3 ilçede dehşet saçtı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Dünya bu maçı konuşuyor! Tarih yazdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'anket sonuçları' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cerrahpaşa yeniden yapılandırılıyor! Arkeolojik dokunuş...

Cerrahpaşa yeniden yapılandırılıyor! Arkeolojik dokunuş...

Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

Teröristlerin kaçacak yerleri kalmadı! Tek tek imha ediliyor

18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

18. yüzyıldan beri ayakta! Artık dünyanın gözü orada olacak

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

İmam, doktor, öğretmen ve psikolog savaş açtı

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Fedakar anne engelli kızını okula sırtında taşıyor

Talimat verildi! Dev operasyon başladı

Talimat geldi! Dev operasyon başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.