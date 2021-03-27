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Başkentteki yangında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

27.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da dün meydana gelen hurda atölyesindeki yangında bir kişinin cansız bedeni gün aydınlanınca ortaya çıktı.Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ayyıldız Sanayi sitesinde hurda araç parçalama atölyesinde dün büyük bir yangın meydana gelmişti.

Ankara’da dün meydana gelen hurda atölyesindeki yangında bir kişinin cansız bedeni gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ayyıldız Sanayi sitesinde hurda araç parçalama atölyesinde dün büyük bir yangın meydana gelmişti. Yangın söndürme çalışmalarının ardından atölyede bugünkü incelemeler sürdürüldü. Yapılan incelemeler neticesinde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişinin 19 yaşındaki işçi Y.E.S. olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.
Dün yaşanan yangında olayın sıcaklığı ve yangına müdahale esnasında fark edilmeyen cesede bugün gün ışıyınca ulaşılabildi. 112 ve olay yeri inceleme ekiplerinin hurda araç atölyesindeki inceleme çalışmaları devam ederken, yangında başka can kaybının olup olmadığı yapılan araştırmalar doğrultusunda sürdürülüyor.

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