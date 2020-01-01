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  4. Başkentteki yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün cenazesi defnedildi

Başkentteki yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

Başkentteki yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün cenazesi defnedildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında yaşamını yitiren Seyfi Güngör'ün cenazesi toprağa verildi.

Güngör için Ortaköy Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Güngör'ün cenazesi kılınan namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Seyfi Güngör, arkadaşları Semih Aktaş ve Naci Cankurtaran'ın bulunduğu apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, Güngör, Aktaş ve Cankurtaran ile aynı binada oturan Rahmi Yozgat yaşamını yitirmişti.

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