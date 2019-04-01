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Başkentteki yangında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 18:02 | Son Güncelleme

İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 29 Mart'ta çıkan yangında yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Başkentteki İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde üç katlı metruk binada 29 Mart'ta çıkan yangında yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, çoğunlukla Afganistan uyruklu kağıt toplayıcılarının kaldığı binada çıkan yangında yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde hafta sonu vefat etti.

Böylece yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Yangında yaşamını yitirenlerin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu morgunda bulunduğu, kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, Afganistan Büyükelçiliği yetkililerinin konuyla ilgilendiği öğrenildi.

- Şüpheli üç kişi serbest

Bu arada, yangına ilişkin soruşturma kapsamında üç kişinin gözaltına alındığı, birinin savcılık kararıyla, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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Afganistan İskitler yangın

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