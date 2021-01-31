Başkent’teki zincirleme kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Ankara İstanbul yolu üzerinde meydana gelen ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu.

Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Ankara İstanbul Yolu - Akköprü mevkiinde meydana geldi. Çağlar A. kontrolündeki 06 BCE 160 plakalı araç, Ulus istikametine doğru ilerlemekte olan Erol A. idaresindeki 06 T 4011 plakalı ticari taksi ile Duran K. yönetimindeki 06 BYU 332 plakalı araca çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Çağlar A.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Öte yandan ticari taksi şoförü Erol A. ve diğer sürücü Duran K. ile 06 BYU 332 plakalı otomobil içerisinde bulunan yolcu Ali K., olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri 06 BCE 160 plakalı araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden Çağlar A.’yı bulunduğu yerden çıkarttı. Çağlar A.’nın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracı ile Ankara Keçiören Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Emniyet ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

