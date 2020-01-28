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  4. Başkentten depremzedelere 15 tır yardım malzemesi gönderildi

Başkentten depremzedelere 15 tır yardım malzemesi gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 15:15 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Vasip Şahin: - "Bu millet hala zor günde, sıkıntılı günde ve dar günde beraber ve tek yumruk olabiliyor. Bu, milletimizin asaletini gösterdiği gibi gücünü de gösteriyor"

Ankara Valiliği öncülüğünde, Elazığ ve Malatya'da depremden zarar görenler için başlatılan kampanya kapsamında toplanan 15 tır dolusu yardım malzemesi, bölgeye gönderildi.

Başkentteki belediyeler, yardım kuruluşları ve hayırseverlerin bağışladığı yardım malzemelerinin bulunduğu konvoy, Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı önünden hareket etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, burada yaptığı açıklamada, Elazığ depreminin acısını paylaştıklarını belirtti.

Deprem haberini alır almaz Ankara ve civar illerden gelen arama kurtarma ve yardım ekipleri ile teknik ekipler ve teçhizatları deprem bölgesine intikal ettirdiklerini aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremden sonra açıkta kalan vatandaşlarımızın ihtiyacına yönelik hemen yardım toplamaya başladık. Kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlıklarımız, büyükşehir belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve Kızılayımız AFAD'ın koordinasyonu kapsamında çok ciddi çalışmayla tam bir iş birliği gösterdiler. Bu millet hala zor günde, sıkıntılı günde ve dar günde beraber ve tek yumruk olabiliyor. Bu, milletimizin asaletini gösterdiği gibi gücünü de gösteriyor."

Yola çıkan 15 tır ile birlikte Ankara'dan bölgeye toplam 36 tır gittiğini ifade eden Şahin, "Bunların içinde gıda kolileri, giysiler, yataklar, ısıtıcılar gibi arada mübrem ihtiyaç olarak bize bildirilen ihtiyaç malzemeleri bulunmakta. İnşallah depremzede kardeşlerimizin yaralarını bir nebze sarabilirsek, yanlarında olduğumuzu onlara hissettirebilirsek ne mutlu bize." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
15 tır Ankara Valili Elazığ Malatya yardım

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