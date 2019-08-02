Başkentten geldi, Mardin'deki köy kadınlarının umudu oldu

Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev hanımı iken evde aksesuarlar yapmaya başladığını, daha sonra bu işi dört ev hanımıyla atölyeye taşıdıklarını söyledi.

Ankara'da evinde boncuk dizerek aksesuar tasarlayan iki çocuk annesi Baran, hazırladığı ürünleri satmak için Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin yolunu tuttu.

Zamanla işlerini büyüttüklerini, daha çok satış yapmak için bölge illerini ziyaret ettiğini anlatan Baran, bölgede kadın istihdamının az olduğunu gördüğünü belirtti.

"Ankara'da yüzlerce atölye var ama Doğu'ya baktığımızda bir sürü genç işsizimiz var. Burada hiç atölye olmadığını, işsizliğin yüksek olduğunu öğrendik." diyen Baran, bölgeye atölye kurmaya karar verdiğini aktardı.

Baran, "Doğusuyla batısıyla burası bizim ülkemiz. Yatırım için neden Doğu olmasın dedik. Şu anda iki çocuğum Ankara'da ama ben Ömerli'ye yerleştim. Bir buçuk senedir burada yaşıyorum. Halimden de memnunum. İyi ki de gelmişim. İşsizlerin umudu oldum." dedi.

- "Önceliğimiz kadınlar"

Bölgede bir nebze de olsa istihdama katkı sunmayı arzu ettiğini dile getiren Baran, özellikle kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını, meslek sahibi olmasını istediğini ifade etti.

Baran, şöyle devam etti:

"İlk tekstil atölyesini biz açtık. Atölyede 37, saha elemanları ile 57 kişi istihdam ediyoruz. İşimizi büyütmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz 200 kişi istihdam etmek. İlk tekstil atölyesini biz açtık. İnsanlara bir vasıf kazandırmak, ekmek kapısı olmak ve üretime katkıda bulunmak güzel. Önceliğimiz kadınlar. Çalışanlar içinde anneler, genç kızlar var. Elimizden geldiğince bütün köylere ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah burada büyük bir fabrika haline geliriz.''